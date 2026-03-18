Ramazan Bayramı dolayısıyla Halk Ekmek’in üretim ve satış programında geçici bir düzenlemeye gidildi.

Bayram süresince Halk Ekmek tesislerinde üretime ara verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan bayram boyunca ekmek üretiminin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Bu süre zarfında Halk Ekmek büfelerinde de satış yapılmayacak.

Öte yandan, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bayram öncesinde gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından, Pazartesi günü itibarıyla Halk Ekmek büfelerinde hizmetlerin yeniden başlayacağı belirtildi.