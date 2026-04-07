Çorum Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesindeki iki adet arsasını toplam 209 milyon 975 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarttı.

Çorum Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesinde bulunan 4915 Ada 4 Nolu parselde bulunan 1310 metrekare, 4915 Ada 5 Nolu parselde bulunan 1689 metrekare büyüklüğündeki iki adet arsayı kapalı teklif artırma usulü ile satacak.

4915 Ada 4 Nolu parselde bulunan arazi 91 milyon 740 bin TL, 4915 Ada 5 Nolu parselde bulunan arazi ise 118 milyon 235 bin TL muhammen bedelle satışa çıkartıldı.

Arsaların satış ihalesi 20 Nisan Pazartesi günü saat 14.00 ila 14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.