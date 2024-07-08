Çorum Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı bugün yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında meclis salonunda saat 15.00’da gerçekleştirilecek olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Gelir desteği verilmesi, Gülabibey Mahallesi 4136 ada, 475 ve 476 no’lu parseller için imar planı değişikliği talebi, Kadıkırı Köyü 123 ada, 20 no’lu parsel için imar planı değişikliği talebi, 3 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi”