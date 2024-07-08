Puduhepa, Çorum’da sahnelendi Puduhepa, Çorum’da sahnelendi

Çorum Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı bugün yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında meclis salonunda saat 15.00’da gerçekleştirilecek olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

 “Gelir desteği verilmesi, Gülabibey Mahallesi 4136 ada, 475 ve 476 no’lu parseller için imar planı değişikliği talebi,  Kadıkırı Köyü 123 ada, 20 no’lu parsel için imar planı değişikliği talebi, 3 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi” 

Editör: Haber Merkezi