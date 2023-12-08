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Çorum Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı.

Meclis salonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Aşgın’ın Aralık ayında bulunan önemli gün ve haftalar ile ilgili yaptığı konuşmanın toplantı yoklama ile devam etti. Mevcut 12 gündem maddesine ek 3 gündem maddesinin eklenmesinin ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda Türkiye Yeşilay Derneği Çorum Şubesi ile ortak hizmet proje yapılmasının talep edildiği gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

3 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin ardından Gülabibey Mahallesi 31 nolu kadastro paftası dahilinde kalan yaklaşık 10 hektarlık alana yönelik, imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile kabul edildi.