Bayat Belediyesi, sınava girecek LGS ve YKS sınavlarına girecek olan öğrencilere deneme sınavı desteğinde bulunacak.

Bayat Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçede LGS ve YKS sınavlarına girecek olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz deneme sınavları gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, göreve gelmeden önce eğitime destek sözü verdiğini hatırlatarak, bunun ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Protokol çerçevesinde ilçedeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav başarısını artırmak istediklerini belirten Ünlü, “Öğrencilerimize desteğimiz artarak devam edecek, tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.