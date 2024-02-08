Çorum Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yoklamanın alınmasının ardından gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, sahipsiz köpeklerin şehrin kanayan bir yarası haline geldiğini vurgulayarak, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili sorunun çözümü için Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulduğunu ve birliğin köylerde dahil olmak üzere kısırlaştırma çalışmalarına başladığını söyledi.

Ulukavak Mahallesi Özgürevler 6. Sokakta bulunan parka Şehit Jan. Er Necip Özönal’ın adının verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.