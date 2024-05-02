Çorum’un Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle sokaklar göle döndü.

Çorum'un Alaca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sebebiyle ilçe merkezinde yollar göle dönerken, bazı cadde ve sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla su birikintileri oluştu. Yağışın başlaması ile Alaca Belediyesi ekipleri de sahaya indi.

Belediye ekiplerince yapılan çalışmalarla mazgallar temizlenerek, sular vidanjörlerle çekildi. Alaca Belediyesi ekipleri yaşanan olumsuzları gidermek için yoğun mesai harcadı.