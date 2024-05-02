Çorum'un Osmancık ilçesinde  'çeltik üretiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi” projesi kapsamında 18 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

890 BİN TL'LİK PROJE

Toplam maliyeti 890 bin  olan ve yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı katkıları ile hazırlanan proje kapsamında üreticilere çeltik tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. 

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Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Muhammet Gürbüz, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay,  Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ve üreticiler katıldı.

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