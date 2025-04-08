Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pazarların denetimden sonra Çorum Sebze ve Meyve Hali’nde incelemelerde bulundu.

Aşgın, Çorum Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarlar Derneği Başkanvekili İsmail Sungur, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri ve hal esnafıyla bir araya geldi.

'Pazarda da, halde de aldatan bizden değildir dedik; gereğini yaptık, yapmaya devam ediyoruz.' diyen Başkan Aşgın;

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmesi, esnafın ise emeğinin karşılığını adil şekilde alabilmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülmektedir. İşini dürüstlükle yapan esnafın her zaman yanında, hileye başvuranın ise karşısında olmaya kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Aşgın'dan sonra Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan sabahın erken saatlerinde Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’ne giderek denetim yaptı.

Denetimlerin hem semt pazarlarında hem de Sebze ve Meyve Hali’nde devam ettiğini ifade eden Candan “Ülkemizin muhtelif yerlerinden şehrimize gelen sezme ve meyvelerin denetim ağında kontrollerimizi gerçekleştirdik. Halimize gelen ürünlerin pazarlara, marketlere ve ilçelere sevkiyatının yapıldığı anda denetimlerde bulunduk. Denetimlerde gördük ki buraya gelen ürünler kalitesine göre kalem kalem ayrılıyor, isteyen istediği ürünü alabiliyor. Akışta herhangi bir problem yok. Çorum Sebze ve Meyve Hali’nde her isteyene istediği kalitede, istediği türde sebze ve meyvenin mevcut olduğunu gördük. Denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu

TEZGAHLAR TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Bu arada Başkan Aşgın'ın talimatının ardından pazarlarda da sıkı denetim devam ediyor.

Zabıta ekipleri pazarlarda tezgahları tek tek kontrol ederek, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiriyor.