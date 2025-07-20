Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni dün gerçekleştirildi.

Geleneksel Sünnet Şöleni Saat Kulesi Meydanı’ndan hareket edecek sünnet konvoyuyla başladı.

Şehir turunun ardından Hıdırlık’ta dua edilerek Bedesten’e geçildi.

Bedestende sürpriz hediyeler, çeşitli etkinlikler, jonglör gösterileri ve masal kahramanlarının yer aldığı renkli aktivitelerle çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlikte Çorumlu sanatçı Okan Kılıç da konser verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu süreç hem bir mutluluk hem de bir heyecan vesilesi olur. Şu anda da işte o anlardan birini yaşıyoruz. Yavrumuzun ilk mürüvvetine tanıklık etmenin sevincini Rabbimize hamdederek yaşıyoruz. 'Bugün mü olsun, yarın mı' derken o an geldi çattı. Şimdi yavrularımız, Müslüman olmanın ve Müslüman erkek için önemli bir vecibe olan, aynı zamanda erkekliğe ilk adımı simgeleyen bu özel anı hep birlikte yaşıyorlar" dedi.