İskilip’in önemli tarihi yapıları arasında yer alan İskilip Kalesi’nde sürdürülen sondaj kazısı ve temizlik çalışmaları yerinde incelendi. Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen incelemeye İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin yanı sıra Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, Müdür Yardımcısı Burcu Çorapçı ile kazı çalışmalarını yürüten arkeologlar Osman Demir, Semih Topçuoğlu ve Mücahit Çördük katıldı.

KALEDE TARİHİ DOKUYU ORTAYA ÇIKARMA ÇALIŞMALARI

Çorum Müze Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmalarla birlikte İskilip Kalesi çevresinde sondaj kazıları ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalarla, kalenin geçmişine ilişkin izlerin ortaya çıkarılması ve tarihi yapının daha detaylı şekilde incelenmesi hedefleniyor.

Çalışmaların aynı zamanda ilerleyen dönemde yapılması planlanan peyzaj ve çevre düzenleme projelerine de zemin hazırlaması amaçlanıyor.

“İSKİLİP KALEMİZİ TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Çizikci, “Tarihi mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve İskilip Kalemizi turizme kazandırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

İskilip Kalesi’nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapının mevcut dokusunun daha görünür hale gelmesi ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sunması hedefleniyor. Yetkililer, yürütülen çalışmaların kalenin korunması ve gelecek dönemlerde yapılacak düzenlemeler açısından önem taşıdığını belirtti.