Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, geride kalan bir yıllık süreçte teşkilat çalışmaları ve gençlere yönelik hizmetler kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Dalyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20 Haziran 2025 tarihinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın takdirleriyle Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı görevine layık görüldük.

Geçen bir yıllık süreçte davamızın emanetine sahip çıkmanın, teşkilatımızı daha ileriye taşımanın ve Çorumlu gençlerimize hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Geride bıraktığımız bir yıl; emekle, samimiyetle, fedakârlıkla ve teşkilat ruhuyla geçen dolu dolu bir hizmet yılı olmuştur.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi’ye, İl Ocak yöneticilerime, ilçe ocak başkanlarımıza ve yönetimlerine, teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza ve tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Türk gençliğine hizmet yolunda aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"

(Haber Merkezi)