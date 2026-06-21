S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da konuşan Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Burayı kimse bir kooperatif olarak görmesin, biz bir aileyiz” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul’un Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, katip üyeliğini ise 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker yaptı. Genel Kurula kooperatif üyelerinin yanı sıra Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin gelir-gider bilançoları okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Genel Kurul’da yürütülen çalışmalar ve mali süreçler hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, projenin planlanan şekilde ilerlediğini belirtti. Üyelere seslenen Uzun, iş yerlerinin zamanında tamamlanarak teslim edileceğini ifade etti.

Uzun, 11 bin 400 metrekarelik alanda 96 iş yerinin yapım sürecinin devam ettiğini belirterek, Türkiye’de örnek bir proje olarak hayata geçirilen plazanın yapımına destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür etti.

İki bloğun inşaat yapım ruhsatının çıktığını, kalan blokların ruhsat işlemlerinin ise kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Uzun, kendisine güvenen üyelere teşekkür ederek, “Burayı kimse bir kooperatif olarak görmesin, biz bir aileyiz. İstediğiniz zaman kooperatife gelerek inşaat alanındaki çalışmaları takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan ne olursa telefonum 24 saat açıktır, istediğiniz zaman arayabilirsiniz” diye konuştu.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzerinde hayata geçirilecek motosikletçiler plazası, motosiklet tamircileri ile showroomları aynı çatı altında toplamayı hedefliyor.

Genel Kurul’da kooperatif çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, yönetim kurulu da çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.