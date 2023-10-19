Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ortaköy’de 1400 metrelik yolda asfalt çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi, altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen asfalt taleplerini de karşılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ortaköy İlçesinde, Ahmet Sami Ceylan Sokak, Hastane Sokak ve Atatürk Caddesi’nde toplam 1400 metrelik yolda mekanik dolgu ve asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı hedefledik. Belediye olarak ilçe belediyelerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çorum Belediyesi daha önceden, Dodurga, Oğuzlar, Alaca, Ortaköy, Boğazkale ve Laçin ilçelerine asfalt, Kargı’ya da kilit taşı desteği vermişti.