MURAT ÇETİN

Çorum Belediyesi önümüzdeki saatlerde yaşanması beklenen sağanak yağış öncesinde uyarılarda bulundu.

Sağanak yağışın sebep olabileceği aksaklıklara karşı vatandaşları uyaran Çorum Belediyesi; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı gereği 11.06.2023 Pazar günü şehrimizde etkili olması beklenen sağanak yağış, dolu, sel baskını, yıldırım düşmesi risklerine karşı tüm ekiplerimizin 24 saat teyakkuz halinde olacağını bildirir; vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmasını rica ederiz." ifadelerini kullandı