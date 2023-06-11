Çorum'da tarımsal sulamaya katkı sağlayacak yeni bir yapının ilk adımları atıldı Çorum'da tarımsal sulamaya katkı sağlayacak yeni bir yapının ilk adımları atıldı

MURAT ÇETİN

Çorum Belediyesi  önümüzdeki saatlerde yaşanması beklenen  sağanak yağış öncesinde uyarılarda bulundu.

Sağanak yağışın sebep olabileceği aksaklıklara karşı vatandaşları uyaran Çorum Belediyesi; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı gereği 11.06.2023 Pazar günü şehrimizde etkili olması beklenen sağanak yağış, dolu, sel baskını, yıldırım düşmesi risklerine karşı tüm ekiplerimizin 24 saat teyakkuz halinde olacağını bildirir; vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmasını rica ederiz." ifadelerini kullandı