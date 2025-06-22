Çorum Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan LGS ve bu hafta sonu yapılan YKS’ye giren öğrencilerini bekleyen velilere de dondurma ikramında bulundu.

Okulların önünde YKS’ye giren öğrencilerini bekleyen ve onların heyecanına ortak olan velilere Çorum Belediyesi personelleri dondurma ikramında bulundu. Belediye çalışanları şehrin farklı noktalarında sınavdaki öğrencisini heyecanla bekleyen velilere 5 bin adet dondurma dağıtarak sıcak havanın etkisiyle artan heyecanlarını yatıştırmalarını sağladı.