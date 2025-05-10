Çorum Belediyesinin 2024 yılı bütçe kesin hesabı dün görüşülerek kabul edildi.

6 Mayıs Salı günü yapılan Belediye Meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılı bütçe kesin hesabı Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün başkanlığında dün gerçekleştirilen meclis toplantısında oylandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2024 yılı bütçe kesin hesabı hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

2024 yılı gelir bütçesinin 3 milyar 540 milyon lira olarak tahmin edildiğini kaydeden Çöplü, 2 milyar 815 milyon 891 bin lirasının tahsil edildiğini ve gerçekleşme oranının yüzde 79,5 olduğunu belirtti.

2024 yılı gider bütçesinin ise 3 milyar 930 milyon olarak öngörüldüğünü bunun ise 3 milyar 252 milyon 353 bin lirasının harcandığını dile getiren Çöplü, gider bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 82,8 olduğunu söyledi.

Gündem maddesi üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından bütçe kalemleri tek tek oylanarak kabul edildi.