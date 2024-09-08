Çorum Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı cumartesi günü yapıldı. Belediye Meclisi Salonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Aşgın’ın eylül ayında yer alan önemli gün ve haftalara ilgili yaptığı konuşmanın ardından toplantı yoklama ile başladı. Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Belediyenin 11 adet parseldeki taşınmaz hisselerinin vergi borcu karşılığında Hazine’ye devri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste görüşülen gündem maddelerinden Çepni Mahallesi 4055 ada 7 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği, Bahçelievler Mahallesi 481 ada 1 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Ayarık Mahallesi 4424 ada 118 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi ve Kunduzhan Mahallesi 5200 ada 1 no’lu parselin batısında yaklaşık 6500 metrelik alana yönelik imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca 9 adet imar planı değişikliği teklifi de İmar Komisyonuna havale edildi.