Geçen sezon Çorum FK’nın Karaköprü Belediyespor’dan alarak Kırklarelispor’a kiralık verdiği Berkcan Aytaç’ı 12 Bingölspor’a verdi.

2001 Fatih doğumlu Berkcan Aytaç Tokatspor alt yapısında forma giydikten sonra aynı kulüpte profesyonel oldu ve üç sezon formasını giydi.

2021 sezonunda Yomraspor’a 2023’de ise Karaköprü Belediyespor ile anlaşan Serkcan Aytaç geçen sezon Çorum FK ile üç yıllık sözleşme imzaladı ardından da Kırklarelispor’a kiralık olarak verildi.

Bu sezon kadroda düşünülen Berkcan Aytaç hedef değişmesi ve sponsorlukların ardından kırmızı siyahlı kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’ın yakın ilişkileri olan 12 Bingölspor’a verildi. Aytaç yeni takımı ile iki yıllık sözleşme imzalayarak kampa katıldı.