Amatör Futbolda U 18’de değişen statü nedeni ile gruplar yeniden belirlendi.

Bu sezon U 17 Liginin kaldırılması nedeni ile yeniden alınan başvurular sonunda U 18’de mücadele edecek takım sayısı 14’e yükselince yeniden kura çekimi için toplantı yapıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonunda Engin Ayan başkanlığında yapılan teknik toplantıda bu kategoride mücadele edecek takımların temsilcileri katıldılar.

İl Temsilcisi Engin Ayan U 18 liginde iki grupta tek devreli oynanacak maçlar sonunda ilk iki sırayı alan dört takımın final grubuna yükseleceğini ve final grubunda çift devreli maçlar sonunda şampiyonunun belli olacağını söyledi.

14 Aralık’ta başlayacak olan U 18 Liginde çekilen kura sonucunda A grubunda Çorum Anadolu FK, Gençlerbirliği, Maviay Gençlikspor, Osmancık Kandiberspor, Mimar Sinanspor, Osmancık Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor mücadele edecek. B grubunda ise İskilipgücüspor, Ulukavakspor, İskilipspor, HE Kültürspor, Vefa Gençlikspor, Alaca Belediyespor ve İkbalspor takımları yer aldı.