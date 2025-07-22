Sultangazi'de bilinmeyen bir sebepten bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay 23.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki V.K., kimliği belirlemeyen bir saldırgan tarafından önce kovalandı ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan V.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

21 yaşındaki gencin hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

V.K.’yı bıçaklayan ve ölümüne sebep olan saldırgan saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kimliği henüz bilinmeyen şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.