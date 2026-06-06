Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde 3 Haziran'da tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı (23) tabancayla öldüren emekli polis memuru F. Kayhan'ın (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Baba Kayhan'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Kayhan, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.

Adliyeye sevk edilen F. Kayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay: Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde 3 Haziran'da emekli polis memuru F. Kayhan ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan, bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştığı babası tarafından tabancayla vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Baba Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.

Geçen yıl ormanda kaybolmuştu

Öte yandan orman işçisi olarak görev yapan Ahmet Kaan Kayhan'ın 8 Ağustos 2025'te Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ve ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu bulunduğu öğrenilmişti.