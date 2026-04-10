Okul Sporları Bilardo İl birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belirlendi.

Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonunda yapılan gençler ve yıldızlar Okul Sporları 8 Top Bilardo il birinciliğinde iki kategoride 13 sporcu mücadele etti.

Genç erkeklerde Bilardo il birinciliğinde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynel Emin altın madalya kazanırken Özem Çorum Boğaziçi Anadolu Lisesi’nden Eymen Bilgen ikinciliği İnönü Anadolu Lisesi’nden Çınar Çark üçüncülüğü Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ahmet Yasin Güleç ise dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Yusuf Avcı birinci olurken Gazipaşa Ortaokulu’ndan Emir Şiranhoğlu ikinci Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Abdulkadir Karlı ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.

Birinci olan sporcular Çorum’a Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Bilardo İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, Çorum’da bilardo sporuna olan ilginin her geçen yıl arttığı belirtilirken, genç sporcuların başarılarının gelecekte ulusal ve uluslararası arenada da devam etmesini diledi.