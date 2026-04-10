Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi D grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor yedinci maçında beşinci galibiyetini Başkent Seğmenler takımını deplasmanda 88-66 yenerek aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Salı akşamı Sinan Şamil Sam Spor Salonunda oynanan maçı Murat Amaç, Furkan Ünlü, Kağan Çakar hakem üçlüsü yönetti.

Çorum Belediyespor maça Yusuf Bayrak, Eren Arda Karabacak, İsmet Öztürk, Osman Aydın, Deniz Ateş, Kaan Aydın, Uğur Can Aksoy, Egehan Uysal, Efekan Coşar, Kerem Durmaz, Ahmet Furkan Özkan ve Atahan Altıok’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Maçın ilk periyotunda ev sahibi Başkent Seğmenler takımı etkili başladı ve bu periyotu 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta maça ağırlığı koyan Çorum Belediyespor hücumda çok daha etkili oldu ve bulduğu sayılarla bu periyotu 25-18 önde tamamladı ve devreyi 40-36’lık skorla galip girdi.

Üçüncü periyotta ta hücumda etkinliğini artıran ve savunmayı ikinci plana iten Çorum Belediyespor bu periyotta rakip potaya tam 30 sayı bırakırken kendi potasında 21 sayı yedi. Son periyota temsilcimiz 70-57 önde girerek farkı açtı. Son periyotta ise bu kez savunmayı ön plana alan Çorum Belediyespor rakibine sadece 9 sayı izni verirken rakip potaya ise 18 sayı attı ve maçtan 88-66’lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Çorum Belediyespor’u galibiyete çift haneye ulaşan üç ismin skorerliği taşıdı. Yusuf Bayrak attığı 28 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Kaan Ateş 23 sayı ile maçın ikinci ismi oldu Efekan Coşar ise galibiyete 18 sayılık katkı verdi. Ahmet Furkan Özkan 6, Uğur Can Aksoy ve Eren Arda Karabacak 4’er Osman Aydın 3 ve Kerem Durmaz ise iki sayılık katkı veren isimler oldular,