Samsun-Çorum yolunda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın makaslaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
ÇORUM'DAN SAMSUN'A GİDİYORDU
Edinilen bilgiye göre, 66 AAY 910 plakalı tır, Çorum’dan aldığı hafriyatı Samsun’a taşıdığı sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.
Çekici ve dorse kısmının birbirine dönmesiyle savrulan tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce sürüklendi ve yol kenarında durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Cihat K.(44), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.