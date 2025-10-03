TÜBİTAK'ın 'Bilim Seninle Şenlenecek' sloganı ile Çorum’da Hitit TechFest: Bilim ve Teknoloji Festivali düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen festivalin açılış programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, sözlerine İsrail’in Sumud filosunu yaptığı saldırıyı kınayarak başladı.

Vali Çalgan; "Dün gece insanlık tarihine kara bir sayfa olarak geçecek durum yaşandı. Gazze'ye yardım götüren sivillere terör saldırısı düzenlendi. Ne yazık ki bu saldırı bir devletin resmi teşkilatı marifetiyle yapıldı. Bunu insanlık ailesinin bir üyesi olarak şiddetle kınıyorum, lanetliyorum." dedi.

Gençlerin gelecek için en iyi şekilde yetişmesi gerektiğini vurgulayan Çalgan,

"Türkiye'nin jeopolitik konumu, dünyanın geldiği nokta, barışın ancak ve ancak bilim ve teknolojide iyi düzeye ermemizle mümkün olacağı gerçeğini her zamankinden daha çok gözler önüne sermiştir. Ay yıldızlı al bayrağımızın altında bu cennet vatanda dün gece yaşanan, bundan sonra da yaşanması muhtemel olumsuz gelişmelerin olmamasının ön şartı iyi yetişmiş, geleceğe iyi hazırlanmış gençler olacaktır. Bilim ve teknolojide katma değeri yüksek, vatandaşımıza konfor sağlayan, güvence altına alan gelişmeler sizlerin çalışmalarıyla olacaktır." şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise, "Devletimizin, 'tam bağımsız Türkiye' vizyonu doğrultusunda bütün illerimizde düzenlenen bilim şenlikleri ve bu şenliklerin amiral gemisi TEKFOST, çocuklarımızın bilime merakını uyandırmayı ve bir şeyler başarma hissini yaşatmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise konuşmasında bugün, tarih ve kültür şehri Çorum'da bilimin aydınlatıcı gücüyle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri programının bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı, bilimin sadece laboratuvarlarda değil, hayatın tam merkezinde olduğunu göstermeyi hedeflediğini aktaran Çağlar; “Bu hedef doğrultusunda düzenlediğimiz şenliklerde; öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve bilim insanlarımız rehberliğinde çok sayıda atölye, deney düzeneği, bilim gösterisi ve etkinlik yer almaktadır.” dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitim sistemine yön veren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merak eden, düşünen, sorgulayan, üreten bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Çağlar; “İşte bu şenlik, tam da bu amaçla çocuklarımızın bilime olan ilgisini canlı tutacak, onlara yeni ufuklar açacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız." Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim alanında yürüttüğümüz çalışmalarda, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla güçlü bir iş birliği içindeyiz. Bu tür organizasyonlar, sadece öğrencilerimiz için değil, toplumun tüm kesimleri için bilimi ulaşılabilir kılmak adına büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Teknofest ve uluslararası yarışmalarda Çorum’u başarıyla temsil eden ÇOROBOT ekibinin gösterisi büyük ilgi gördü.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AHL Park AVM iş birliğiyle gerçekleştirilen Hitit TechFest'te atölye çalışmaları, deneyler, sergiler, bilim gösterileri ve söyleşiler yer alacak.

Festivalde 41 atölyenin yanı sıra 9 bilim söyleşisi, 32 akademisyen, 18 öğretmen ve 12 rehber öğretmenle 500'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Vali Çalgan ve katılımcılar, festivalin açılış programında hem eğlendi hem de bilimin farklı alanlarını yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Festival 4 Ekim’e kadar devam edecek.