Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini protesto etmek için düzenlenen eylemde konuşan Av. Ömer Kılıç, İsrail’in esasında sadece Müslümanların değil, insanlığın bir sorunu olduğunu belirtti.

MASKELERİ BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ

Av. Ömer Kılıç, dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yapan haydut İsrail’in maskesinin Sumud Filosu ile bir kez daha düştüğünü söyledi.

Artık söylenecek sözün kalmadığını ifade eden Kılıç, “Bu meydanda 7 Ekim’den beri, devlet olmaktan çıkmış bu haydut devletin, terör çetesi olduğunu dile getirdik. 7 Ekim’den bu yana burada defalarca toplandık. Bu meydan buna şahittir ki biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk. İsrail’in gayr-i meşru bir yapı, zehirli bir atık olduğunu ve mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini buradan haykırdık.” dedi.

İSRAİL İNSANLIĞIN BAŞINA BELA

Her ne kadar hala iki devletli bir çözümden bahsedilse de, hiçbir şekilde bunun mümkün olmadığının bu gece bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Kılıç, “Burada ya İsrail olacak ya da Filistin, bizler, yani Müslümanlar olacağız. Bu iki yapının bir arada bulunma ihtimali yok. Zira İsrail hiçbir anlaşmaya, hiçbir barışa bağlı kalmadı bugüne kadar. Son yapılan Trump’ın o sözde barış anlaşmasına da sadık kalmayacak. Bunların tamamı zaman kazanmaya yönelik.” diye konuştu.

Kılıç, konuşmasında şunları söyledi: “Ama bizim burada bu akşam toplanmamıza vesile olan Sumud Filosu, İsrail’in, bu haydut devletin maskesini bir daha düşürmüştür. Dünyanın dört bir köşesinden, Malezya’dan Arjantin’e, İrlanda’dan Japonya’ya kadar her dinden, her mezhepten, her ırktan o vicdanlı insanların oluşturduğu filo, bugün İsrail’in esasında sadece Müslümanların değil, insanlığın bir sorunu olduğunu göstermiştir. Her ne kadar Müslümanları katletse de kesinlikle İsrail insanlık sorunudur. Bütün insanlık için bir tehdittir. Bunu gösterdiği için dünyanın bir tarafından Gazze’ye gelen insanlara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim rahmetiyle kuşatsın hepsini. Onların eylemini bereketlendirsin. Hiçbirimiz için haydut devletin Sumud’a müdahalesi sürpriz olmadı. Biz bunu bekliyorduk zaten. 7 Ekim’den bugüne kadar binlerce kadın, çocuk, bebek öldüren, hastaneleri, ambulansları hedef gözeterek bombalayan bu terör şebekesinin Sumud Filosu’na izin vereceğini, göz yumacağını hiçbirimiz beklemiyorduk. Ama Sumud, bu gece dünyanın gözü önünde onların maskesini bir kez daha düşürdü. Onların bütün insanlık için bir bela olduğunu bir kez daha gösterdiği için onlara minnettarız. Sumud Filosu’nun yaptığı bu büyük eylemden dolayı gurur duyuyoruz, ama bir de üzüntümüz var: Trump denilen o sadist adamın öne sürdüğü anlaşma adı altındaki o utanç belgesinden barış çıkacakmış gibi medet uman İslam dünyasının bu zillet hali hepimizi üzüyor. Asla böyle bir şey olmayacak. Dediğim gibi ya onlar olacak, ya biz. Başka yolu yok bu işin. Elbette siyasetçiler farklı konuşabilirler. Elbette ‘iki devletli çözüm’ diye onların diplomatik bir dil kullanmak gibi zorunlulukları vardır. Ama biz siyasetçi değiliz. Biz sivil insanlarız. Biz gerçeği burada haykırmak zorundayız. Onların söylediğini söylemek zorunda değiliz. Dünyanın, her ülkenin birtakım gerçekleri vardır. Siyasetçilerin, yöneticilerin elbette diplomatik konuşma zorunlulukları vardır ama bizim buna uymak gibi bir mecburiyetimiz yok. Biz hakikati haykırmak durumundayız. Bu siyonist çete bu topraklardan yok olmalı. Zira bunlar yapay bir devlet. 1948’e kadar burada İsrail devleti diye bir devlet yoktu. Hepi topu 77 yıllık bir yapılanma. Ve kurulduğu günden bugüne kadar hep kan dökerek, hep savaşarak, iki adım ileri, bir adım geri gelerek, baskılar gördüğünde bir adım geriler gibi yapıp fırsatını bulduğunda da yeniden harekete geçen ve defalarca Gazze’ye saldırıda bulunan, kadınları, çocukları öldüren bir yapı. Bugün Gazze’nin yaşanmaz olması için, artık Gazzeliler’in ümitlerini kesmesi için binaları yıkıyor. Öldürecek insan kalmadı. Ama artık işin sonuna geldi. Uzatmaları oynuyor inşallah. Bütün dünya nazarında o mağdur, mazlum Yahudi yok. Gerçek yüzleri ortaya çıktı. Biz ümitliyiz. Rabbim hepimize İsrail’in zevalini göstersin inşallah. Rabbim şahitliğinizi kabul etsin.”