Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleriyle girilen çatışma sonucu 6 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki 6 şehidimiz ile birlikte 2 günde şehit sayımız 12’ye yükseldi.

6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.