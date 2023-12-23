Meslektaşımız Rıfat Kara’nın annesi Fatma Kara son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Murat Kara’nın eşi, Çorum Belediyesi çalışanı Ali Cesur Kara, Ertuğrul Kara ile ASGD Çorum Şube Başkanı Çorum Haber Spor Muhabiri Rıfat Kara’nın annesi Fatma Kara (64) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta acil ameliyata alınan ve beyne pıhtı atması nedeniyle bir süredir hastanede tedavisine devam edilen Fatma Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Kara’nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından ilimiz Mecitözü İlçesi’ne bağlı Alören köyünde sevenleri tarafından toprağa verildi.



