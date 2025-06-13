AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Milletvekili, 17. ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran ile çeşitli eyaletlerini hedef alan saldırılarının ardından değerlendirmelerde bulundu. İsrail’e meydan okumanın dışında kimsenin bir şey yapmadığını ifade eden Külcü, “İsrail halkının büyük kısmının da karşı olduğu Netanyahu ve etrafındaki bir avuç zalim Siyonist’e karşı birleşemeyen İslam dünyası, ne yazık ki sırayla hedef olmaya mahkûmdur” dedi.

‘ALLAH İSLAM TOPLUMUNA AKIL, ŞUUR, İZAN VE BİRLİK İHSAN ETSİN’

Sosyal medya hesabından “Allah İslam toplumuna akıl, şuur, izan ve birlik ihsan etsin” başlığıyla açıklamalarda bulunan Av. Muzaffer Külcü, İsrail’in hava saldırısıyla, İran’ın nükleer tesislerini yok ederken aynı zamanda çok sayıda bilim adamını ve Devrim Muhafızları Komutanı, Genel Kurmay Başkanı başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askeri yöneticisini öldürdüğünü söyledi.

‘BUGÜN İRAN, YARIN KİM BİLİR NERESİ?’

İsrail’e meydan okumalar dışında hiçbir ülkenin bir şey yapamadığını vurgulayan Külcü, “İsrail halkının büyük kısmının da karşı olduğu Netanyahu ve etrafındaki bir avuç zalim Siyonist’e karşı birleşemeyen İslam dünyası, ne yazık ki sırayla hedef olmaya mahkûmdur. Dün Irak, Yemen, Suriye, Gazze. Bugün İran. Yarın kim bilir neresi?” açıklamasında bulundu.

’10 MİLYONLUK ÜLKEYE 2 MİLYARI AŞKIN MÜSLÜMAN ÜLKE BİRŞEY YAPAMIYOR’

21 bin kilometrekarelik yüz ölçüme ve 10 milyon nüfusa sahip bir ülkenin istediği Müslüman ülkesini bombaladığına dikkat çeken Külcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yarım asrı aşkın süredir Filistin'e zulmediyor. Şu an Gazze’de bir insanlık dramı, adeta soykırım yaşanıyor. 2 milyarı aşkın ve onlarca müslüman ülke, hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor.

‘İNSANLIĞIN ONURLU TEK SESİ TÜRKİYE’

Tarihsel süreç içerisinde olduğu gibi bugün de Hakk’ın, haklının, adaletin ve insanlığın onurlu tek sesi olarak yine Türkiye görünüyor. Mazlumların yegane sesi. Zaman zulme sessiz kalanlardan hesap soracak. Aslında mesele ne kadar olduğumuz ya da sayımızın kaç olduğu değil, ne yapabildiğimiz. Kimi konforunu, kimi kendi tahtını ve krallığını, kimi rejimini kimi de Batı bankalarındaki milyar dolarlarını koruma odaklı davranıyor. Strateji üretiyor. Diplomasi yapıyor. Toplantılar düzenliyor. Hepsi zevahiri kurtarma derdinde.

‘AMERİKA, AVRUPA DESTEKLİYOR DİYEREK ACZİMİZE MAZERET ÜRETİYORUZ’

Sonunda ne mi oluyor. İsrail biraz daha fazla müslüman öldürüyor. Yani havanda su dövüyoruz. Müslümanlar olarak, Amerika destekliyor, Avrupa destekliyor diyerek kendi aczimize, çaresizliğimize mazeret üretiyoruz. Mümin elbette aklıyla, feraset ve basiretiyle hareket eder. Ama bu korkaklığın, aczin, pısırıklığın, kendi iktidarını koruma derdinin mazereti olmamalıdır.

‘ALLAH, İSLAM DEVLETLERİNİN BAŞINDAKİLERE GERÇEK İMAN NASİP ETSİN’

Ancak; inananlar ve bedel ödeyenler şeref ve izzetle yaşarlar. Her ömür, ölümlü değil mi! Kimi izzet ve şerefle, kimi zilletle. Nice azlar çoklara galip gelmişlerdir. Ama onlar canları pahasına inanarak mücadele etmiş ve kazanmışlardır. Allah İslam toplumuna akıl, şuur, izan, birlik ihsan etsin. Bir çok İslam devletinin başındakilere de gerçek iman nasip etsin.” Ünlü gitar virtüözleri konser sonrası tarihle buluştu İçeriği Görüntüle