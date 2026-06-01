İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi.

ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde konutunda gözaltına alınan Duman'ın evinde arama yapılıyor.

SUÇLAMALAR HAYLİ AĞIR

Savcılık tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda “bankamatik personel” olarak bilinen uygulama) tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖREV DAĞILIMI ORTAYA ÇIKTI

Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerin görev dağılımı şu şekilde;

- 2 Belediye Başkanı (mevcut ve önceki dönem)

- 3 Belediye Başkan Yardımcısı

- 1 İlçe Siyasi Parti Başkanı (önceki dönem)

- 6 Müdür ve Müdür Vekili (imar, planlama, sosyal hizmetler, iştirakler, destek hizmetleri vb.)

- 4 Birim Şefi ve teknik sorumlu

- 6 İmar, ruhsat, hakediş ve yapı kullanma birimlerinde görevli teknik personel

- 3 Belediye iştiraklerinde üst düzey yönetici ve muhasebe sorumlusu

- 5 Belediye büro personeli ve idari çalışan

- 6 Belediye iştiraklerinde çalışan personel

- 6 Kadın ve Aile Hizmetleri ile sosyal birimlerde görevli personel

- 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni / teknik destek personeli

- 2 belediye başkanlığına bağlı özel kalem ve asistan

- 1 sosyolog

- 1 sıfır atık ve iklim müdürü

- 16 firma sahibi / müteahhit / iş insanı

- 4 mimar / teknik danışman

- 2 kamu dışı çalışan (hastane personeli ve emekli eski çalışan)

OPERASYON KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİLER

1. Görkem Duman – Belediye Başkanı

2. Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı

3. Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı

4. İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı

5. Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı

6. Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü

7. Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

8. Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü

9. Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi

10. Aras İş – İmar Durum Şefi

11. Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü

12. Ecem Eren – Mimar

13. Emrah Baş – Firma Sahibi

14. Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

15. Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli

16. Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı

17. Hakan Ördek – Firma Sahibi

18. Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

19. Serkan Altun – Firma Sahibi

20. Toygun Varol – Harita Müdürü

21. Nihat Taşçılar – Firma Sahibi

22. Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi

23.Suat Tekdemir – Firma Sahibi

24. Rıdvan Demir – Firma Sahibi

25. Ramazan Altun – Firma Sahibi

26. Hakan Okutucu – İmar Müdürü

27. Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru

28. Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru

29. Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı

30. Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi

31. Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

32. Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

33. Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

34. Senem Akyüz – Büro Personeli

35. Zekiye Avcı – Eski Şef

36. Sude Kasapoğlu – Büro Personeli

37. Mergül Şen – Personel

38. Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü

39. Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog

40. Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı

41. Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı

42. Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi

43. Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili

44. Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı

45. Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu

46. Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı

47. Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı

48. Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı

49. Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı

50. Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı

51. Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)

52. İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)

53. Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)

54. Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)

55. Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)

56. Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)

57. Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)

58. S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)

59. K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)

60. M. K. – Firma Sahibi (Firari)

61. Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)

62. D. Y. – Firma Sahibi (Firari)