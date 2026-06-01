"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki siyasi hamleler sertleşiyor. Ankara’daki bayramlaşma programlarında üstünlüğü Özel cephesi elde ederken, gözler yarın Meclis'te gerçekleştirilecek ve adeta bir güç savaşına sahne olacak CHP Grup Toplantısı'na çevrildi.

KILIÇDAROĞLU DİLEKÇE VERDİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı makamına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son kurultaydaki seçimin usulsüz olduğunu savunarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a dilekçe vermesiyle başlayan kriz, yasama yılı grup toplantısı öncesinde zirveye ulaştı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine resmi bir yazı göndererek kendi talimatı ve onayı olmadan grup toplantısı yapılamayacağını ilan etti.

"TOPLANTI TARİHİNİ VE YERİNİ BEN BELİRLERİM"

Milletvekillerine net bir mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, meclis grubunun kendi iradesi dışında toplanamayacağını belirterek yazısında şu ifadelere yer verdi: "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.”

ÖZEL VE EMİR CEPHESİNDEN REST

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışına Özgür Özel ve grup yönetimi kanadından jet hızında yasal mevzuat hatırlatmalı bir yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, içtüzüğe göre grup toplantısının yer, saat ve gündemini belirleme yetkisinin Genel Başkan’da değil, Grup Yönetim Kurulu’nda olduğunu hatırlattı. Geri adım atmayacağını ilan eden Özgür Özel ise rest çekerek, “Salı günü geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız; PM’yi (Parti Meclisi) biz de toplayabiliriz, 12 imza yeterli” diyerek meclis kürsüsünü bırakmayacağının sinyalini verdi.

KULİSLERİ SALLAYAN "KİLİTLİ KAPI" SENARYOSU

Şimdi tüm gözler TBMM Başkanlığı’nın bu çift başlılık krizinde vereceği karara ve yarın meclis grup kürsüsüne kimin çıkacağına çevrilmiş durumda... Ankara kulisleri olası kaos senaryolarıyla çalkalanırken, en dikkat çekici iddia Sözcü TV’den Barış Terkoğlu’ndan geldi. Terkoğlu, CHP kulislerinde konuşulan acil eylem planını şu sözlerle aktardı: "CHP Grup Toplantısı'nın yapılmasının engellenmesi ya da grup salonunun kapısının kilitli olması halinde, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin geri adım atmayarak toplantıyı doğrudan TBMM bahçesinde gerçekleştirebileceği konuşuluyor."

Siyasi tarihe geçecek nitelikteki bu yetki krizinde, yarın grup salonunun kapılarının açılıp açılmayacağı ve Özel’in mi yoksa Kılıçdaroğlu’nun mu liderlik eylemlerini sürdüreceği yarın sabah netleşecek.