Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, düzenlenmesi planlanan konserlerin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

“Verilecek iptal kararı vicdanın göstergesi, devam kararı ise vicdansızlığın göstergesi olacaktır” diyen Mustafa Lek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Belediye Başkanı ve yetkililerine konserlerle ve akabinde konser alanında vukuu bulan ahlaksızlık, edepsizlik, alkol ve benzeri madde kullanımları ile ilgili şikayet ve tepkilerimizi defaatlerce dile getirdik/getirildi. Değişen olsa da olmasa da biz neslimiz için, toplum edebi ve ahlakının muhafazası için bu tepkilerimizi ve yapılan yanlışlıkları dile getirmeye devam edeceğiz.

Yerelde toplumumuzun özellikle emekli kesiminde geçim ciddi anlamda zorlaşmışken, Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve daha bir çok yerde Müslüman kardeşlerimiz zulüm ve soykırım altında iken ve dahi Gazze'de açlıktan insanlar bir bir şehid olurken vicdan ve merhamet sahibi olduğunu iddia edenlerin bu konser ısrarı da nedir?

Bir beldede uzun süredir devam eden yetim bir ailenin açlığı hac yolundaki müslümanlardan hac farzını kaldırarak hac masraflarını aç kalmışlara infak eden müslümanlardan açlıkları dünyayı inleten müslümanları duymazdan gelip konser ve eğlenceye devam diyen bir yönetim anlayışına ne zaman geldik biz?

Toplumu ve nesli ihya etmeye çalışan bizler ne ara yaptığımız konserlerle ahlaksızlık ve edepsizlik zeminini hazırlayan kişiler haline dönüştük biz? Bakın hâlâ "biz" diyorum. 12 Ağustostaki konserler iptal edilmez ise artık "biz" demeyeceğiz. Zira bu tarih ya sizle bizin ayrı kişiler ya da aynı kişiler olduğunu gösterecektir.

Doğru herkesi memnun ederek veya çoğunluğun dediğini yaparak bulunmaz! Doğru olan ilahi bir emir, vicdani bir sestir. Bu emir ve ses dinlenmezse doğruya varamazsınız. Sonra besmele ve hamd ile oturduğunuz o koltuklarda ya Ömer olursunuz ya Ali olursunuz ya da liberalden daha liberal, sekülerden daha seküler olup günün sonunda da yapa yalnız kalır mahvolursunuz. Gelin kendinize yazık etmeyin. Vicdanınızın sesini dinleyin. Ve konserleri iptal edin. Başlatacağınız seferberlik ile hem Çorum'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine hem de Gazze'de açlıktan karnına taş bağlayan sahabi yaşamına sahip kardeşlerimize merhem olalım. Emin olun bu en kolay olanı. Zor olanı seçip kendinize yazık etmeyin.” (Haber Merkezi)