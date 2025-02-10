MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, geçtiğimiz haftasonu CHP’nin davetlisi olarak Çorum'a gelen Cemal Enginyurt'un kente nasıl bir değer katacağını anlayamadıklarını belirterek, "Nitekim tahmin ettiğimiz gibi, Sayın Cemal Enginyurt’un ziyareti hakaret ve yapıcı olmayan eleştirilerle geçmiştir. Biz, Çorum’u konuşmasını beklerken; yine gündem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı makamı olmuştur. Bu tür konuşmaların Çorum’a hiçbir katkısı olmayacağı gibi, zaman kaybından başka bir anlam taşımadığı da aşikârdır." dedi.

Çıplak açıklamasında partisinin bir meclis üyesinin dil sürçmesi nedeniyle kullandığı bir cümle sonrası CHP İl Başkanı’nın söylemler üzerine bir dizi uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

İşte o açıklama:

ASLEN ORDULU, İSTANBUL VEKİLİ, ANKARA'DA BULUNUYOR

“Geçtiğimiz günlerde CHP’nin davetlisi olarak Sayın Cemal Enginyurt, şehrimizi ziyaret etmiştir. Aslen Ordulu olup günümüzde İstanbul milletvekili olan ve meclisteki mesaisi nedeniyle Ankara’da ikamet eden Sayın Enginyurt’un, Çorum’a nasıl bir değer katacağını açıkçası anlamış değiliz. Eğer Çorum halkı Sayın Enginyurt’u dinlemek isteseydi, kendisini zaten televizyonlarda yeterince izleyebilirdi.

BU ÜSLUBUN ÇORUM'A ZERRE FAYDASI YOK, SADECE ZAMAN KAYBI

Nitekim tahmin ettiğimiz gibi, Sayın Cemal Enginyurt’un ziyareti hakaret ve yapıcı olmayan eleştirilerle geçmiştir. Biz, Çorum’u konuşmasını beklerken; yine gündem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı makamı olmuştur. Bu tür konuşmaların Çorum’a hiçbir katkısı olmayacağı gibi, zaman kaybından başka bir anlam taşımadığı da aşikârdır.

ÜSLUP BOZUK, BAĞIRARAK HAKARET EDEN ŞOVMEN SİYASETÇİ

Bizler, şehrimizde ilim ve bilim insanlarını ağırlayalım. Bizler, Çorum’a değer katacak bürokratları misafir edelim. Bizler, proje ve yatırımlarla şehrimize katkı sağlayacak isimleri davet edelim. Ve nihayetinde, Çorum’un marka değerine katkıda bulunacak, halkımızın derdine derman olacak kişileri ağırlayalım. Özetle; üslubu bozuk, görevi yalnızca bağırarak hakaret etmek olan, sürekli parti değiştiren ve şovmen siyasetçilerin şehrimize katacağı hiçbir şey yoktur. Bir diğer konu ise bazı çevrelerin gündemde tutmak için sürekli sataşmaya çalıştığı bir mesele olan sehven söylenmiş bir sözdür.

CHP İLBAŞKANI’NA BİR DİZİ HATIRLATMA VE UYARILAR

Geçtiğimiz haftalarda il genel meclis üyelerimizden birinin konuşma heyecanıyla dili sürçmüş ve sehven sarf edilen bazı sözler üzerinden bizlere yönelik eleştiriler yapılmıştır. Ancak o ortamda bulunan CHP, AK Parti mensubu tüm il genel meclis üyeleri, bu ifadenin kasıtlı olmadığını belirtmiştir. Buna rağmen CHP İl Başkanı’nın bu konuyu maksatlı şekilde gündeme taşımasını anlamış değiliz. Üstelik sehven yapılan bu hata sonrası ilgili meclis üyemiz sorumluluk göstererek görevinden istifa etmiştir.

Burada iki ihtimal söz konusudur:

CHP, kendi meclis üyeleriyle bile iletişim kurmaktan acizdir. CHP, Çorum’da bir çatışma ortamı oluşturmak istemektedir. CHP İl Başkanı, maksadını aşan bir açıklama yapmıştır. Kimlerin teröristlerle kol kola yürüdüğünü, Kimlerin terörist cenazelerine katıldığını Türk milleti ve hemşerilerimiz çok iyi bilmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konuda sicil kabarıktır. CHP’nin bu konuda sicili kabarıktır. CHP İl Başkanı’na uyarımızdır. Çorum bu dilden çok çekmiştir. Tüm art niyetli çevrelere rağmen, bizler şehrimize olumlu katkılar sunmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Allah Yar ve yardımcınız olsun. Tüm kamuoyuna saygılarımızı sunarız.”