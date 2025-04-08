2025 yılının başından itibaren yüksek enflasyon nedeniyle birçok ürüne art arda zamlar gelirken bir fiyat artışı da kola fiyatlarında yaşandı.

FİYAT LİSTELERİNİ PAYLAŞTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından paylaştığı fiyat listeleriyle gelen zam oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

1 LİTRE KOLA İSE 40 LİRAYA YÜKSELDİ

Dündar, gelen son zamla birlikte 2,5 litrelik kolanın fiyatının 60 liradan 70 liraya, 1 litrelik kolanın ise 40 liraya yükseldiğini duyurdu.