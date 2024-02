Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK )’na bağlı Birlik Sağlık-Sen’in İl Veysel Demiral, 6 Şubat depreminin 1. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi önlem almak kadar basittir. Bilimin ışığında izlenen yollar tarih boyunca hayat kurtarmıştır “ diyen Veysel Demiral, “Yaşanan bu acı kayıpların nedenine baktığımızda zaman içinde gerek bürokrasinin gerekse de siyasetçilerin aldığı kararlar veya almadığı önlemler olduğu alenen ortadadır” ifadelerini kullandı.

Demiral, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Özellikle sağlık kuruluşlarının ve sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının da binalarının hasar görmesi sonucunda hayatını kaybeden, yaralanan çalışanların sağlık hizmeti sunamaması sonucunda ve Hatay ilimizde yıkılan iki hastane ve diğer hastanelerin faaliyet göstermemesi can kayıplarımızı arttırdığı gibi bugün birçok vatandaşımızı da protezle yaşamak zorunda bırakmıştır.

Hatay il temsilcilerimizin bilimi referans alarak yıllar öncesinden defalarca uyarmasına rağmen fay hattının üzerine yapılan hastaneler, depreme dayanıksız hastanelerin faaliyette tutulması hastane enkazlarında yüzlerce vatandaşımızın ölmesine sebep olduğu gibi kapısında da enkazdan kurtulup yardım alamadıkları için hayatlarını kaybetmelerine de neden olmuştur. Oysaki çıkar ve rant uğruna alınan kararlar yerine deprem yönetmeliğine uygun yapılar yapılmış olsaydı, hayatını kaybeden binlerce canımız aramızda olacaklardı.

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu yaşanan acı tablodan ders çıkardık mı? Tabi ki hayır. Hala Muğla, Denizli, İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde depreme dayanıksız hatta yıkım kararı olan hastanelerimiz faaliyette tutulmaktadır. Bu kararların ne akıl alır, ne de izah edilebilir bir tarafı vardır. Tıpkı Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde deprem olasılığı yüksek önlem alın diye her yerde seslerini yükselten bilim adamlarına kulağını tıkayan zihniyet, bu gün de 17 ilde deprem olacağını söyleyen bilim adamlarına kulak tıkamaya devam etmektedirler.

Unutulmamalıdır ki; önlem alınmadığı için her bir insanımız cinayete kurban gitmiştir. Birlik Sağlık Sen olarak her daim bilimin ışığında mücadelemizi vermeye, her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan sağlık bakanlığına sesleniyoruz deprem anında tüm insanların ihtiyacı olacağı tek şey olan hastanelerimizi biran önce depreme dayanıklı hale getirmelisiniz. Büyük depremin yıl dönümünde başta görevi başında şehit olan tüm sağlık çalışanı şehit arkadaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet Türk halkımıza başsağlığı diliyoruz. Minnet ve saygı ile anıyoruz.”