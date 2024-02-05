Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesinin, 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasına kadar geçen döneminin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu Çorum’da sahnelendi. Oyuna Çorumlular yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan tiyatro oyununu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve çok sayıda vatandaş izledi.