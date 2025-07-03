Eskişehir’de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir apartmanın birinci katından aşağıya düşen ve yaralanan yabancı uyruklu 1 buçuk yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Ömerağa mahallesi Özefe sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre A.A. isimli 1 buçuk yaşındaki çocuk birinci kattan aşağıya düşerek yaralandı.

Samsun'da bir kişiyi demir sopa ile darp eden 3 şahıs gözaltında
Samsun'da bir kişiyi demir sopa ile darp eden 3 şahıs gözaltında
İçeriği Görüntüle

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bilincinin açık olduğu belirtilen minik çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı