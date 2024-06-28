Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Çorum İl Temsilciliği'nin yeni il başkanı belli oldu.

Birleşik Kamu İş Çorum İl Başkanlığı'na oybirliğiyle Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen seçildi.

Birleşik Kamu İş'e bağlı sendikaların seçimlerini tamamlamalarının ardından Konfederasyona bağlı sendikaların oluşturduğu Temsilciler Kurulu, yeni il başkanını seçimle belirledi.

Birleşik Kamu İş İl Temsilciler Kurulu; Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Eğitim İş Şube Sekreteri Aydın Kalender, Genel Sağlık İş Temsilcilik Başkanı Nail Yıldız, Tüm Yerel Sen Temsilcilik Başkanı Hüseyin Buyruk, Tapu Çevre Yol İş İl Temsilcilik Başkanı Erdem Önal ve Büro İş il Temsilcilik Başkanı Erol Kartal tarafından oluşturuldu.

Yapılan seçimli toplantıda, Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen Birleşik Kamu İş İl Başkanlığına oy birliği ile seçildi.

Tuba Üreyen yaptığı açıklamada; kamu emekçilerinin en güçlü mevzisi olan Birleşik Kamu İş'in il temsilciliğine seçilmesinden dolayı tüm sendika yönetimlerine teşekkür ederken, hem Çorum'da, hem de Türkiye'de hedeflerinin yetkiyi almak olduğunu açıkladı.