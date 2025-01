Ahlatcı Çorum FK ligin en fazla berabere kalan en az gol atan ve en az gol yiyen takımlar sıralamalarında hep üst sıralarda bulunuyor. Ancak hücumda atakları bitiricilik konusunda ise tam tersine düşme hattında bulunuyor.

Yapılan istatiklere göre bitiricilikte Çorum FK % 9.3 ile yirmi takım arasında 18. sırada bulunuyor. İstatiğe göre 1. ligde bitiricilik yüzdesi en yüksek takım % 16.5 ile Fatih Karagümrük ilk sırada yer alırken Bandırmaspor takımı ise % 12.7 ile ikinci sırada bulunuyor.

Ümraniyespor takımı 12.6 ile üçüncü aynı oran ile Kocaelispor takımı dördüncü sırada. Keçiörengücü takımı 12.5 ile beşinci aynı oran ile Şanlı Urfaspor ile altıncı sırada. Pendikspor ve İstanbulspor takımları 12.3 bitiricilik ile yedinci ve sekizinci sırada yer alıyor. Boluspor 12.1 ile dokuzuncu Iğdır FK ise 11.6 ile onuncu sırada yer alırken Esenler Erokspor 11.3 ile on ikinci sırada. Sakaryaspor % 11 ile on üçüncü Yeni Malatyaspor bile % 10,1 ile on dördüncü sırada yer alıyor. Son sırada Gençlerbirliği takımı % 8.4 ile yer alırken Adanaspor % 9.2 ile 19. sırada Çorum FK ise 9,3 ile 18. sırada yer alıyor.

Bu istatiklerde gösteriyorki Çorum FK pozisyona giriyor ancak topu ağlarla buluşturmakta zorlanıyor.