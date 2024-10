Belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u spor şehri yapmak hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek ‘Amatör spor camiasındaki bu heyecan böyle devam ettiği sürece bizde onların yanında olmaya devam edeceğiz’ dedi.

Başkan Aşgın Amatör Spor’da yılın ENleri ödül töreninde yaptığı konuşmada amatör spora yaptıkları tesisler ve destekler konusunda bilgiler verdi. Başkan Aşgın konuşmasında şunları söyledi:

‘Rabbimize hamdolsun ki böylesine güzel bir şehirde çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, ağabeylerimize hizmet ediyoruz. Çorum’da sporu yaygınlaştırmak ve Çorum’u spor şehri yapmak için vargücümüzle çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz.

Tabi bunu yaparken, sadece Halil İbrahim Aşgın olarak yapmadık. Tüm vekillerimiz, tüm spor adamlarımız, ASKF’miz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile birlikte çalıştık ve bu noktaya geldik. Çorum’u spor şehri yapma konusunda bize ne gerekiyordu. Birincisi tesisleşme, ikinci kulüp sayımızın artması, üçüncüsü de başarıya odaklı antrenörlerimizin aktif ve verimli bir şekilde bu tesislerde çalışması ve yavrularımızı desteklemesi gerekiyordu.

Şöyle bir baktığımız zaman geçmişe 2019 yılındaki tesisleşme konusunda hamdolsun bugün çok daha iyiyiz. O dönem eski bir stadımız vardı. Dedik, bu stadımız Çorum’a yakışmıyor. Şimdi ise 15 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumumuzu yaptık. Atatürk Spor Salonu yıllarca şehrimize hizmet etti. Ama artık yeterli olmadığını gözlemledik ve Çorum’a 3 bin 500 seyirci kapasiteli yeni bir salon daha kazandırdık.

UEFA standartlarında sentetik futbol sahalarını yaptık. Bir tane yüzme havuzumuz vardı.O havuzumuzu da tüm siyasi aktörlerimizle birlikte yenilemek ve yeniden hizmete sunmakta bize nasip oldu. Bu havuzla da yetinmedik tabi. Kale Mahallesi ve Ulukavak Mahallesi’ne de yüzme havuzları yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Semt sahaları yapmayı da rabbim bizlere nasip etti.

Bu yaptıklarımız yeterli mi? Tabi ki asla yeterli değil. Bulunduğu durumla yetinenler asla başarı hikayesi yazamazlar. Yeni tesislerimizi Çorum’a kazandırmaya devam edeceğiz. Güreş Eğitim Merkezi bunlardan birtanesi ve Türkiye’nin en modern tesislerinden biri durumunda.

Buradan sizlere bir müjde daha vereyim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda güzel bir açılış yapacağız. Masa tenisi branşı bizler için çok önemli. Milli takımımızda çok sporcumuz var. Masa tenisi Spor salonumuzu 29 Ekim’de açıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Her gün yeni bir besmele ile işe başlayacağız. Her gün uyandığımızda memleketimiz için neler yapabiliriz bunun gayreti ve çabası içinde olacağız.

Bu zamana kadar hep beraber başardık bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Biz Çorum Belediyesi olarak sporu siyaset olsun diye desteklemiyoruz. Biz samimiyetle destek veriyoruz. İlk göreve geldiğimizde amatör spora malzeme desteği maalesef o dönemin rakamsal değeri ile 70 bin TL’lik malzeme desteği verdik. Bu yıl ise bu rakamı 3 milyon TL’ye çıkardık. Rabbimize hamdolsun. Amatör Spor Kulüplerimizdeki bu heyecanın hep diri olması halinde biz belediye olarak her zaman sporumuza ve sporcumuza desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz.