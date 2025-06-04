Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada köy yollarında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

“Gün geçmiyor ki bir köylümüzden bozuk yol videosu gelmesin. Yeni görüntüler de Çorum merkeze bağlı Karadona Köyü'nden geldi. Çorum'un 759 köyü var. En az 600 köyün yolları asfalta hasret, asfaltlananlar yamalı bohçaya dönmüş, çiçek diksen yetişecek, köstebek götürsen yuva sorunu olmayacak şekilde” diyerek açıklamasına başlayan CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Yapılan yollar da daha köylümüz yapıldığına sevinemeden 6 ay içerisinde eskisinden beter oluyor. İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Temur yapıldığını bilir de bozulduğunu bilmez belki ama Karaağaç Palabıyık yolu yapıldı, 6 ay sonra bozuldu. Köylülerimiz de haklı olarak "Böyle yapacaklarsa hiç yapmasınlar, devletin parasını boşa harcamasınlar" diyor.

Taş ocaklarının mevkiinde olan Karadona Köyü yollarını ağır yüklü kamyonlar kullanıyor. 30-40 ton yükle bu yollardan geçiş yapan kamyonlar bozulmalara ve çökmelere sebep oluyor. Karadona Köyünde yaşayan hemşehrilerimiz de "asfalt yapamıyorsanız, bayramdan önce bir tane greyder gönderin de yollarımızı bir nebze düzeltin" diye tarafıma ulaşıyor. Çorum merkez köyleri ve ilçe köylerini karış karış gezdiğimden dolayı, yolların içler acısı durumuna birebir şahit oluyorum. Böbrek taşım olsaydı bu köylerimize gidip gelirken doktora gitmeme gerek kalmadan düşürürdüm. Her gördüğüm çukura çiçek diksem köy yollarımız çiçek bahçesine dönerdi. Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Sn. Muhammed Fatih Temur ve AKP Milletvekilleri bu köylerimizi araçlarıyla ziyaret ediyorlarsa ne dediğimi gayet iyi anlarlar. Ama köylere gitmeyip, vatandaşı dinlemiyorlarsa anca "yapılacak-edilecek" siyaseti yaparlar” dedi.

“Gelsinler Çorum'un köylerini birlikte gezelim. Yolları birlikte inceleyelim” diyen Milletvekili Tahtasız, şunları dile getirdi:

“Susuz köylerimiz var. Kanalizasyon altyapısı olmayan köylerimiz var. İçme suyu bulacak kadar şanslı olan köylerimizde su depolarının çoğu 30-40 yıl önce yapılmış. Sular mikroplu, klorlama yapılmıyor, depolar yenilenmiyor. İnternet çekmiyor, telefon altyapısı yok. Köylü köyünden kaçıyor. Köyüne dönmek, üretmek isteyen de bürokratik engellerle karşılaşıyor. Köyde ruhsatlı ev, ahır, mandıra, çiftlik yapmak isteyen 60 ay sıra bekliyor. Bu mu sizin nasırlı eli öpülecek çiftimize üreticimize verdiğiniz değer? Çerez dağıtır gibi verdiğiniz taş ocağı maden ruhsatları ile köylümüzü canından bezdirdiniz. Çorumlular artık "programa aldık, yapılacak, edilecek" laflarına inanmıyor. Çünkü Çorum'da göletler, barajlar, tarımsal sulama kanalları, yollar başta olmak üzere onlarca projenin her seçim öncesi "yapacağız-edeceğiz" diye vaat olarak kullanılıp yalnızca tabelalarda kaldığını çok iyi biliyor.

Sayın Valimiz Ali Çalgan'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sn. Recep Çıplak’a, İl Genel Meclisi Başkanı Sn. Muhammed Fatih Temur’a ve AKP Milletvekillerine sesleniyorum: Köy yollarının yapımıyla ilgili elinizde bir program varsa kamuoyuna açıklayın. Hangi yolumuz ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, hangi tarihte yapılacak Çorum kamuoyuna duyurun. Köylülerimiz de belirsiz bir beklenti içine girmesin, sesini duyurmaya çalışmasın. Ben geçtiğim yollara gözümü kapamayacağım. Köylülerimizden gelen sorunlara kulak tıkamayacağım. Köylerimizin ve köylülerimizin sorun ve taleplerini gündeme taşımaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.