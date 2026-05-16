Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hitit Yolu Yürüyüşünün ikincisi bugün yapılacak.

Tarihi Hitit kentleri arasında oluşturulan Hitit Yolu rotalarında, gerçekleştirilecek kamplı yürüyüş etkinliği 4 gün sürecek. İlki geçen yIl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, bu sene Hattuşa'nın UNESCO’ya kabulünün 40. yıl anısına özel olarak yapılacak.

2. Hitit Yolu Genç lik Yürüyüþü etkinliği kapsamında, müze ve ören yeri gezileri de yer alacak.

Budaközü-Hattuşa- Alaca Höyük- Kalehisar rotasında yapılacak yürüyüş süresince 4 günde toplam 46 kilo metre yürünecek ve 3 gün kampta konaklanacak.