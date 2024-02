Nevşehir'in Basansarnıç köyünde boğanın saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybederken, oğlu da ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Recep C. (42) hayvanları yemlemek ve temizlik yapmak için ahıra girdi. Boğanın saldırısına uğrayan Recep C.’nin bağırması üzerine babası Kazım C. de yardım için ahıra girdi. Oğlunun boğanın saldırısına uğradığını gören Kazım C. de oğlunu kurtarmak isterken saldırıya uğradı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba Kazım C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Recep C. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.