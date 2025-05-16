Çanakkale'de bir kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

Olay saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Uğur Z. 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, 17 EE 166 plakalı motosikleti kullanan eşi Zeynep Z.'nin önünü kesti. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Z.'yi başına ateş ederek vurdu.

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, Uğur Z. ise otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Z.'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri eşini vuran Uğur Z.'yi olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Kadının cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.