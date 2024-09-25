Boy Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulundu.

Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Boy Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilen başta kırtasiye malzemesi olmak üzere, okul üniforması, kışlık bot, ayakkabı, mont gibi yardım malzemelerini teslim ettiklerini belirtti.

Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileleribuluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ümit Patıroğlu,"Böyle hayırsever vatandaşlarımızın sayılarının artmasını temenni eder, hayır işlerimizde her daim yanımızda olan, yardımlarını esirgemeyen Boy Vakfı Başkanı Orkan Yılmaz ve eşi Hülya Yılmaz'ın şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine vatandaşlarımız adına çok teşekkür ederiz. Ayrıca hem ihtiyaç sahibi ailelerin tespitinde hem de yardımların ulaştırılmasında bizlere destek olan Mustafa Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanımız Aynur Öztürk ve Başkan Yardımcımız Fatma Daşdemir'in şahsında tüm yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Rabbim bu güzel çalışmalarda hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.