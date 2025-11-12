Anadolu’nun üretim coğrafyasında son yıllarda dikkat çeken kentlerden biri Çorum. Gıda, makine, ambalaj ve metal sanayiindeki yatırımlar, kenti bölgesel bir üretim üssüne dönüştürüyor.

Karadeniz Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Kolix Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kerman, “Çorum artık sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte bir sanayi şehrine dönüşüyor. Biz bu dönüşümün ambalaj tarafındaki temsilcisiyiz” dedi.

Karadeniz Ekonomi Gazetesi ambalaj sektöründeki bölgesel açığı kapatmak amacıyla üç yıl önce Çorum’da temelleri atılan Kolix Ambalaj'ı yazdı.

Şirket, 8.500 metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteriyor ve kendi çatısına kurduğu 720 kW gücündeki güneş enerjisi sistemi (GES) ile üretiminin önemli bir bölümünü yenilenebilir enerjiyle gerçekleştiriyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kerman, ambalaj sektörünün Anadolu’daki büyüme potansiyeline dikkat çekerek, “İstanbul ve İzmir merkezli üretim yapısına alternatif olarak Çorum’da rekabetçi ve lojistik olarak avantajlı bir yapı kurduk. İç Anadolu ve Karadeniz hattında baskılı ambalaj üreten sayılı tesislerden biriyiz” dedi.

50 yıllık ticari birikimle sanayiye adım

Yaklaşık yarım asırlık ticari geçmişe sahip Kerman ailesi, 1978’den bu yana Çorum’da oto yedek parça, akaryakıt, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet yürüttü. 2016’da dijital ticaret alanına giren aile, 2020’li yıllarda sanayi üretimine yönelerek ambalaj sektörüne stratejik yatırım yaptı.

Kerman, bu kararın arkasında bölgesel bir ihtiyacın olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ofset baskılı ambalaj üretimi konusunda hem İç Anadolu hem Karadeniz bölgesinde ciddi bir eksiklik vardı. Biz bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak ve üretimi bölgeye çekmek istedik. Bugün Çankırı’dan Tokat’a, Yozgat’tan Amasya’ya kadar geniş bir müşteri portföyümüz oluştu.”

Kolix Ambalaj, endüstriyel üretim yapan tüm sektörlere hizmet veriyor. Şirketin ürün portföyü arasında gıda, tekstil, oyuncak, ilaç, ayakkabı ve küçük ev aletleri sektörlerine yönelik baskılı karton ambalaj çözümleri yer alıyor.

“Ambalaj, sanayinin görünmeyen gücü,” diyen Kerman, “Üretilen her ürün, nihai tüketiciye ambalajla ulaşıyor. Biz bu zincirin güçlü bir halkasıyız. Hem kalite hem de lojistik avantajla bölgesel üreticilerin maliyet yükünü azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çorum, Anadolu’nun sanayi üssü haline geldi”

Kerman, son yıllarda Çorum’un sanayideki dönüşümüne de dikkat çekerek, “Makine, savunma, altın rafinerisi ve gıda sektörlerinde büyük yatırımlar çekiliyor. Çorum artık sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte bir sanayi şehrine dönüşüyor” dedi.

“Yaklaşık 2 milyon 360 bin metrekarelik yeni organize sanayi bölgesi (OSB) projesiyle kent yeni bir ivme yakalayacak. Mecitözü sınırlarında kurulacak ikinci OSB’nin 6. teşvik bölgesi kapsamında olması yatırımcı açısından ciddi bir avantaj sağlayacak,” değerlendirmesinde bulundu.

“En büyük eksiklik: Nitelikli iş gücü”

Kerman, Çorum sanayisinin en önemli sorununu nitelikli personel eksikliği olarak tanımlıyor.“Beyaz yaka pozisyonlarda ciddi açık var. Özellikle baskı teknolojileri ve üretim hattı uzmanlarını İstanbul’dan transfer ettik. Üniversite–sanayi işbirliği artıyor ancak teknik kadroların yetişmesi zaman alacak.”

Depo altyapısı ve lojistik öncelikli sorunlar arasında

Çorum sanayisinin hızla büyümesine rağmen depolama altyapısının yetersiz olduğunu belirten Kerman, “Sanayici için lojistik kadar depo alanı da önemli. Çorum’da bu konuda ciddi bir eksiklik var. İhracat potansiyeli artarken depo yatırımlarının da artması gerekiyor,” dedi.

Demiryolu yatırımıyla lojistik merkez potansiyeli

Kerman’a göre, devam eden Ankara–Çorum–Samsun demiryolu projesi, kentin lojistik değerini ikiye katlayacak:

“Demiryolu tamamlandığında Çorum, Orta Anadolu ile Karadeniz arasında stratejik bir üretim ve dağıtım merkezi haline gelecek. Bu yatırım, sanayicinin rekabet gücünü artıracak.”

“Ortaklık kültürü zayıfladı”

Anadolu iş dünyasının bir dönem örnek gösterilen ortak yatırım kültürünün zayıfladığına değinen Kerman,“Eskiden birkaç girişimci birleşip büyük yatırımlar yapabiliyordu. Şimdi herkes bireysel hareket ediyor. Ortaklık kültürü yeniden canlanmalı; çünkü üretim güç birliğiyle büyür,” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımları artıyor

Kolix Ambalaj, üretim tesisinde enerji verimliliğini artırmak için yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendirdi. OSB’lerde çatı GES’lerin hızla arttığını belirten Kerman, “Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde GES oranı yüzde 60’ı geçti. Bu dönüşüm, sanayide sürdürülebilirliğin temel göstergesi,” dedi.

“Yatırımcıyı seven bir şehir”

Son olarak Çorum’un yatırım ortamını değerlendiren Kerman, “Arsa tahsisleri uygun, yerel yönetimler ve oda yönetimi yatırımcıya destek oluyor. Ancak büyümenin sürdürülebilir olması için iş gücü kalitesinin artırılması gerekiyor. Çorum, Anadolu’ya kayacak sanayi yatırımları için hazır bir şehir,” diye konuştu.