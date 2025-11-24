Çorum'da 20 köyde toplam 67 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

Çorum merkeze bağlı Ahmetoğlan, Akçakaya, Büyükgülücek, Çanakçı, Hacıpaşa, İğdeli, Kalehisar, Karacaören, Karakeçili, Kazıklıkaya, Kınık, Kultak, Mollohasan, Narlık, Sapa, Sazdeğirmeni, Tatar, Tolamehmet, Yakuparpa ve Yoğunpelit köylerindeki 67 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

Muhammen bedelleri 35 bin ile 2 milyon 800 bin lira arasında değişen hazine arazilerin satışı 10-11 Aralık tarihlerinde Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacak.