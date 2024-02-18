Amasya'da Yeşilırmak nehrinde yakalanan devasa yayın balığı görenleri adeta şaşkına çeviriyor. 2,1 metre olarak ölçülürken yayın balığı tartıda ise 70 kilogram çıktı. Balığı tutan kişi kaç paraya sattığını açıkladı.

Yeşilırmak nehrinin Ziyaret mevkisinde yakalanan balığı Haydar Tanrıverdi ve arkadaşının yakaladığı öğrenildi. Tekneye güçlükle çıkartılan balık, balıkçıda sergileniyor.

2 METRE 10 SANTİM BOY, 70 KİLO AĞIRLIK!

Tanrıverdi, AA muhabirine, 2 metre 10 santim boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 70 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 420 liradan satacağız." dedi.

Amasya'da üniversite öğrencisi olan Ahmet Akdeniz de ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "İnternette görmüştüm ama canlı olarak ilk kez burada gördüm. Bayağı büyük, ihtişamlı bir balık." ifadesini kullandı.