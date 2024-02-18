Yurt içinde geride bıraktığımız hafta alış ağırlıklı seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci haftaya taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 artışla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.306,34 puana taşırken gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

FATİH KARAHAN BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), ilk kez yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önderliğinde 22 Şubat Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 45'e yükseltilmişti.

FAİZİN SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR

Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Analistler PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

KREDİ RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Geçen hafta düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 291 baz puana indi.

Ayrıca önceki gün açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıkarken 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.

Yeni haftada yurt içinde pazartesi günü kısa vadeli dış borç istatistikleri, salı günü uluslararası yatırım pozisyonu, çarşamba günü tüketici güven endeksi, perşembe günü TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü ise kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

Analistler BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.300 ve 9.500 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.000 puanın destek olarak öne çıkabileceğini belirtti.